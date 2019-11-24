Составлены правила общения с космонавтами

24 ноября 2019 06:31 (UTC+04:00)

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Основными принципами ведения связи с экипажем пилотируемого космического аппарата являются: говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту; сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне; переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением "слов-паразитов" и звуков запинания", - говорится в рекомендациях.

"Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы", - отмечают составители.

В то же время в ходе беседы с космонавтами допускается использование слов приветствия и благодарности.

Составленные рекомендации базируются на приказе Минтранса от 2012 года о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве России. Они уже внедрены в работу Центра управления полетами. "Опыт их практического использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнением экипажем МКС полетных задач, сократить ошибочную деятельность экипажа", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы документа, в рамках общения специалисты Центра управления полетами и члены экипажа МКС стараются поддерживать гармоничные и слаженные отношения и соответствующий уровень взаимного доверия и уважения, а также учитывать международный характер программы МКС и участие в ней представителей различных культур.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-премьер: Азербайджан может удвоить поставки сельхозпродукции в Россию
Бизнес 23 ноября 15:37
Россия планирует запустить агроэкспрессы в Узбекистан и Казахстан
Бизнес 23 ноября 13:59
Матвиенко: Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около $1,5 млрд.
Политика 23 ноября 13:42
Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана
Россия 23 ноября 10:41
30% всех туристов в Азербайджане прибывает из России
Туризм 23 ноября 10:34
В России произошел пожар на месторождении нефти
Россия 23 ноября 09:18
Лента новостей
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
США 06:13
Президент Колумбии заявил, что общенациональный диалог начнется 24 ноября
Другие страны 05:56
Во Флориде поезд врезался в автомобиль
США 05:40
Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом
США 05:19
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап "Cybertruck"
США 05:09
Майкл Блумберг выделил $30 млн на показ политических роликов в США
США 04:49
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Другие страны 04:35
Сборная Испании стала вторым финалистом Кубка Дэвиса
Европа 04:21
Конгрессмены договорились о финансировании правительства на 2020 год
США 04:06