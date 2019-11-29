Россия подарила Габону оружие для борьбы с браконьерами

29 ноября 2019 02:27 (UTC+04:00)

Россия безвозмездно поставила Габону партию стрелкового оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в российском Минобороны.

"Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Там добавили, что российское стрелковое оружие предназначено для структур, которые ведут борьбу с браконьерами, в частности, с незаконной охотой на слонов.

В 2002 году между Россией и Габоном было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

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