Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу

24 декабря 2019 00:40 (UTC+04:00)

Сирийские незаконные вооруженные формирования пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В 23:02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления", - отметил он.

По словам генерала, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза "функционирует в плановом режиме".

Боренков также сообщил, что российские военные полицейские провели патрулирование по шести маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо, а армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере республики.

По его словам, за прошедшие сутки боевики обстреляли 29 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб.

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