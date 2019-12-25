Информация об угрозе взрыва в аэропортах Домодедово и Шереметьево не подтвердилась

25 декабря 2019 03:27 (UTC+04:00)

Полицейские и кинологи обследовали территорию аэропортов Домодедово и Шереметьево, информация об угрозе взрыва не подтвердилась, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Здания аэропортов Домодедово и Шереметьево после сообщений об угрозе взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кинологи проверяют здания и территории столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. Эвакуация на время проверки не проводилась.

На прошлой неделе столичные аэропорты "минировали" пять дней подряд. Все угрозы оказались ложными.

Во вторник в Москве из-за угрозы взрыва проверяли семь вокзалов, 11 судов, более 15 школ и детских садов, а также два здания Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ, бывший Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза), Российский аграрный университет им. К. А. Тимирязева и Московский государственный психолого-педагогический университет. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения об угрозах взрывов, все они оказались ложными.

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