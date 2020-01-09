На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой несколько километров

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла на высоту 3 километра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

"Очередной выброс пепла на вулкане Эбеко произошел в четверг, его высота составила 3 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 5 километров. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности", - отметила Чибисова.

По ее словам, всего с 1 января этого года на Эбеко зафиксировано восемь видимых выбросов высотой от 1,5 до 3 километров. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются в течение трех лет с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана.

Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

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