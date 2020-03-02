Владимир Путин не планирует обсуждать ситуацию на рынке нефти с генсеком ОПЕК и Эр-Риядом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава государства Владимир Путин не планирует обсуждать ситуацию, складывающуюся на рынке нефти, с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и руководством Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока нет таких планов", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ обсудить происходящее на глобальном нефтяном рынке с генсеком ОПЕК. Песков добавил, что контактов с наследным принцем или с королем Саудовской Аравии "тоже нет".