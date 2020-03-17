В России восемь человек вылечились от коронавируса

Восемь человек вылечились от коронавируса в России. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте о коронавирусе в РФ.

Согласно оперативным данным на 17 марта, в РФ зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели. Также проведено более 109 тысяч исследований на коронавирус.