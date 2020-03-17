В России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Десять человек заразились уже в стране, добавила она.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 182 тысяч человек более чем в 140 странах: 7415 пациентов скончались, 79,6 тысячи выздоровели.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне предложила приостановить въезд иностранцев на территорию ЕС на 30 дней.