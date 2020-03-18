В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 147 человек

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что все заразившиеся ранее посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 202 тысячи человек более чем в 140 странах: 8006 пациентов скончались, 82 тысячи выздоровели.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.