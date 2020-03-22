"Аэрофлот" приостанавливает полеты еще в 8 стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию и Португалию, следует из данных на сайте авиакомпании.

Рейсы в Дели будут закрыты с 22 по 28 марта, в Хельсинки - с 23 марта по 2 апреля, Стокгольм - с 23 марта по 17 апреля, Баку - с 29 марта по 30 апреля, Загреб - с 24 марта по 19 апреля, Софию - с 27 марта по 17 апреля, Афины - с 24 марта по 18 апреля, Лиссабон - с 19 марта по 30 апреля.