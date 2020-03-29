В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника. Об этом в воскресенье сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста", - написал Собянин.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - добавил Собянин.

Кроме того, москвичей обязали не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию, минимум, 1,5 м. "Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 м (социальная дистанция). Исключение - только поездки на такси", - уточнил Собянин.

Все организации и предприятия также должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установления специального режима посещения.