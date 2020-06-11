Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на три километра

Россия 11 июня 2020 07:11 (UTC+04:00)
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на три километра

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Курильской гряды выбросил столб пепла на высоту три километра, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Шлейф пепла распространился на пять километров к северу от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Таким образом, вулкан проявляет повышенную активность, которая может привести к извержению.

Угрозы для населения Северо-Курильска нет, пеплопада зафиксировано там не было.

Накануне вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту в шесть километров над уровнем моря. Шлейф выброса протянулся к юго-западу от вулкана.

Населенным пунктам пеплопад не угрожает, поскольку они в том районе отсутствуют.

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