Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на три километра
Вулкан Эбеко на острове Парамушир Курильской гряды выбросил столб пепла на высоту три километра, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.
Шлейф пепла распространился на пять километров к северу от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Таким образом, вулкан проявляет повышенную активность, которая может привести к извержению.
Угрозы для населения Северо-Курильска нет, пеплопада зафиксировано там не было.
Накануне вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту в шесть километров над уровнем моря. Шлейф выброса протянулся к юго-западу от вулкана.
Населенным пунктам пеплопад не угрожает, поскольку они в том районе отсутствуют.
Лента новостей
В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде
Вместо того, чтобы подать пример молодежи, взрослые люди сами нарушают карантин – заслуженный артист Балоглан Ашрафов
В Азербайджане выявлены 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 114, скончались 4 человека - Оперативный штаб
МИД Азербайджана: Ненависть на этнической и религиозной почве, враждебность и нетерпимость составляют основу политики Армении