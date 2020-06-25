Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что внутренний экстремизм представляет одну из основных угроз для безопасности страны, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению главы бюро, доморощенные насильственные экстремисты, которые радикализируются в интернете, являются наибольшей террористической угрозой на территории Соединенных Штатов.

Рей рассказал, что такие экстремисты обычно действуют в одиночку, не придерживаются определенной идеологии и не тратят много времени на подготовку к террористическому акту. Они выбирают для атаки самые уязвимые места, такие как школы и торговые центры, и пользуются оружием, которое не сложно достать. Совокупность этих факторов значительно усложняет предотвращение подобных преступлений.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки. По словам Трампа, их участники и организаторы получат длительные тюремные сроки. Американский лидер пояснил, что полностью поддерживает мирные акции протеста и назвал себя «союзником мирных демонстрантов».

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.