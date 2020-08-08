В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 560 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 246 154 случая заражения, из них 686 за последние сутки. Выздоровели 187 576 человека. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 353. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.