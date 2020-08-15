В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 645 человек с коронавирусом.
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