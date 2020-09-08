В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Согласно статистике, это наибольшее количество умерших от коронавируса с 21 июля, когда сообщалось о 19 смертях. Всего в столице умер 4 921 человек с коронавирусом. На 7 сентября в Москве зафиксировано более 267 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 222,3 тыс. пациентов.