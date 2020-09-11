Россия возобновляет полеты в ОАЭ

Россия в пятницу возобновляет полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), приостановленные из-за пандемии коронавируса: российский "Аэрофлот" и эмиратская Emirates открывают рейсы между Москвой и Дубаем, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Как сообщал "Аэрофлот", полеты в Дубай будут осуществляться с 11 сентября из московского аэропорта "Шереметьево" по следующему расписанию: рейс SU0522 Москва — Дубай по пятницам и субботам в сентябре, по пятницам и воскресеньям в октябре; обратный рейс SU0523 Дубай — Москва по субботам и воскресеньям.

Emirates с 11 сентября будет совершать два рейса в неделю из Дубая в московский аэропорт "Домодедово". Рейсы в Москву и обратно будут выполняться по пятницам и субботам.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы во все три страны могут быть возобновлены с 8 сентября. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября.