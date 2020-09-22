Россия и Южная Корея могут создать совместный инвестиционный фонд в ближайшие месяцы. Об этом в ходе бизнес-диалога "Россия - Республика Корея" заявил директор Российского фонда прямых инвестиций Владимир Примак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что у нас будет создан в ближайшие, возможно, даже месяцы совместный инвестиционный фонд, который сможет сфокусироваться как раз на инвестициях среднего масштаба, мелкого масштаба, на инвестициях в совместные российско-корейские проекты", - отметил он.

Примак добавил, что РФПИ заинтересован во всех перспективных проектах, включая водородную энергетику, мобильность, высокие технологии, IT-сектор и даже машиностроение.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что фонд обсуждает с Южной Кореей возможность производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V", переговоры находятся на финальном этапе.