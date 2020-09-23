Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
В аэропортах столицы задержали и отменили 33 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по состоянию на 01.57, во Внуково отменено девять рейсов.
При этом в Домодедово отменено 16 вылетов, а задержано — два.
В свою очередь, в Шереметьево один рейс задержан, а пять — отменено.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
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