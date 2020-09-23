Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы задержали и отменили 33 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по состоянию на 01.57, во Внуково отменено девять рейсов.

При этом в Домодедово отменено 16 вылетов, а задержано — два.

В свою очередь, в Шереметьево один рейс задержан, а пять — отменено.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.