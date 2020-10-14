В России выявили 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 231, это максимум за всю пандемию. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, в относительном выражении прирост два дня не превышает 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 340 409.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), в Туве и в Чувашии (0,4%).

Новые 4 573 случая выявлены в Москве, 429 - в Московской области, 280 - в Ростовской области, 277 - в Нижегородской области, 216 - в Воронежской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 277 499 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 7 920, что стало максимальным приростом с 1 августа.

Всего уже вылечились 1 039 705 пациентов. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 77,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 239, до 23 205.

Это немного меньше максимального значения, зафиксированного во вторник, когда штаб сообщил о 244 смертях.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) держится на уровне 1,73%, следует из данных штаба.