В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 66. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 187 человек с коронавирусом. На 21 октября в Москве зафиксировано более 377 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 289 тыс. пациентов.