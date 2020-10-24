В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 63. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 6 312 человек с коронавирусом. На 23 октября в Москве зафиксировано более 386,9 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 285,3 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 41,7 млн человек, свыше 1,13 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 480 646 случаев заражения, выздоровели 1 119 251 человек, умерли 25 525.