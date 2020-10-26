В России за сутки коронавирусом заразились 17 347 человек

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 347, до 1 531 224. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост три дня составляет 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике (0,3%), Чукотском АО (0,4%), Республике Дагестан (0,5%).

В частности, в Москве за сутки было выявлено 5 224 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 715, в Московской области - 499, в Нижегородской области - 376, в Ростовской области - 312, в Архангельской области - 298.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 358 859 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 574. Всего от инфекции вылечились 1 146 096 пациентов.

Согласно данным штаба, общее число выздоровевших сократилось до 74,8% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 390 человек в Санкт-Петербурге, 322 - в Московской области, 185 - в Свердловской области, 158 - в Краснодарском крае, 153 - в Алтайском крае.