В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 902 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения, выздоровели свыше 1,7 млн человек.