Новак заявил, что сделка ОПЕК+ спасла энергетический рынок

Россия 4 января 2021 10:35 (UTC+04:00)
Новак заявил, что сделка ОПЕК+ спасла энергетический рынок

Заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в прошлом году спасло мировую энергетическую отрасль от коллапса и не допустило падения цены на нефть до отрицательных значений. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ, опубликованном в понедельник - в день, когда министры стран ОПЕК+ соберутся для установления квот на добычу на февраль 2021 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Были риски, что если не предпринимать совместных скоординированных действий по сокращению добычи, то цены, может быть, и в минус ушли [бы], а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде. Это был бы момент коллапса", - сказал Новак.

"Нужно было этого не допустить, важно было договориться, чтобы все, кто является крупными экспортерами, добывающими странами, провели определенную скоординированную политику по сокращению. На мой взгляд, это удалось сделать, и это спасло нефтяной рынок", - добавил он.

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