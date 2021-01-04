В России коронавирусом за сутки заразились 23 351 человек
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 23 351, это минимум новых случаев с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 260 138, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост замедлился до 0,7%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,09%), в Костромской области (0,1%).
В частности, за сутки были выявлены 3 657 заразившихся в Санкт-Петербурге, 1 250 - в Московской области, 482 - в Нижегородской области, 399 - в Свердловской области, 388 - в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 561 114 человек.
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