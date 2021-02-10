Два землетрясения магнитудой 3,4 и 4,3 произошли за сутки рядом с Курилами
Сейсмологи за последние 24 часа зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 4,3. Об этом в среду сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Эпицентры землетрясений располагались рядом с Малой Курильской грядой. Магнитуда составила 3,4 и 4,3, глубина очагов - 30 и 65 км соответственно", - сказали в филиале.
По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.
Лента новостей
Создание автономной республики на территории Нахчывана предотвратило претензии армян к этой земле – академик
Продемонстрирована боеготовность ракетно-артиллерийских войск армии Азербайджана - репортаж Trend TV (ФОТО)
Азербайджанская небанковская кредитная организация к концу 2021 г. планирует увеличить уставный капитал
Внедрение инноваций в сфере государственного управления Азербайджана упростит процесс контроля госструктур
Европейский фонд для Юго-Восточной Европы намерен предоставлять финансовые и нефинансовые услуги стартапам и МСП Грузии
Дивизион реактивной артиллерии армии Азербайджана, уничтоживший большое количество живой силы и техники противника - репортаж Trend TV
Микаил Джаббаров обсудил со словацкой делегацией взаимную активизацию инвестиционных инициатив (ФОТО)
В Азербайджане исследуют проблемы формирования и развития интеллектуального электронного правительства
Президент Ильхам Алиев: Мы создали уникальный формат сотрудничества между странами региона, Европейским Союзом
Президент Ильхам Алиев: Одна из британских компаний привлечена к градостроительству на освобожденных от оккупации территориях
Президент Ильхам Алиев: Через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора
Создаваемая на освобожденных территориях дорожная инфраструктура превратит Азербайджан в новый транспортный хаб - депутат