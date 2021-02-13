Лавров обсудил климатические проблемы с Джоном Керри

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату", - говорится в сообщении.

"Было подчеркнуто, что Россия как один из лидеров данного процесса открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)", - сообщил МИД РФ.

В его сообщении отмечается, что Лавров и Керри "условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26 сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Глазго".

Керри занимал пост госсекретаря США в 2013-2017 годах в администрации Барака Обамы.