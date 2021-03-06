В России за сутки выявили 11 022 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 022. Общее количество инфицированных достигло 4 312 181, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет 323 107, следует из данных штаба. Это минимум с 20 октября прошлого года.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 027, до 3 900 348. Доля уже вылечившихся россиян почти достигла 90,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 441 против 462 днем ранее и достигло 88 726.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,06%, следует из данных штаба.