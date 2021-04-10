В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 704, до 4 632 688. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

В частности, в Санкт-Петербурге - 699, в Подмосковье - 587, в Нижегородской области - 245, в Ростовской - 240.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 271 742, следует из данных штаба. Это минимум с середины октября прошлого года.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 579, до 4 258 279. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 402, столько же смертей было зарегистрировано днем ранее. Всего от инфекции умерли 102 649 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,22%, следует из данных штаба.