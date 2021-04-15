Россия в апреле ускорила темпы роста добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2,6%
Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 14 апреля 2021 года составила 1,434 млн тонн, увеличившись по сравнению с мартом на 37 тыс. тонн (или на 2,6%). Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
Темпы прироста добычи нефти в России таким образом ускорились, так как за март добыча выросла на 1,3%. Фактическая добыча нефти и конденсата 14 апреля составила 1,429 млн тонн в сутки.
Всего с начала января, когда среднесуточная добыча нефти в России составляла 1,371 млн тонн, показатель увеличился на примерно на 4,6%.
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