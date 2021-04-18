В России выявили 8 632 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 632, до 4 702 101. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 391. Всего уже выздоровели 4 326 780 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,02% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 389 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 582 человека.