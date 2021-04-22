Борисов заявил, что Россия заинтересована в развитии диалога с Ираком

Россия уделяет большое внимание активизации сотрудничества с Ираком, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в четверг по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном и встреч с премьер-министром Мустафой аль-Казыми и президентом Бархамом Салехом. Его слова распространила пресс-служба Борисова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Придаем большое значение развитию всего комплекса двусторонних связей. Наибольшее внимание уделяем вопросам, связанным с восстановлением экономики Ирака и активизацией сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство и ВТС", - сказал Борисов.

Борисов также отметил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликтов в Ираке и Сирии, а также полном искоренении угрозы со стороны террористических группировок.

"Ирак - один из ключевых партнеров России в Ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликтных ситуаций в Ираке и соседней Сирии, полном искоренении террористической угрозы в лице ИГИЛ и других группировок", - сказал он.

Борисов подчеркнул, что Россия выступает за обеспечение единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства.