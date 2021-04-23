На Камчатке произошли три землетрясения за несколько часов

Три землетрясения разной магнитуды произошли у берегов Камчатки в пятницу, следует из данных сайта камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За несколько часов произошли сейсмособытия магнитудами 3,9, 4,0 и 4,5. Их эпицентры находились недалеко от поселка Усть-Камчатск и села Мильково.

Согласно информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет, население подземных толчков не ощутило.