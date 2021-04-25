В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 780, до 4 762 569, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составило 266 329, следует из данных штаба.

Число летальных исходов возросло за сутки на 332 против 399 днем ранее, до 108 232. Количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным за две недели - с 12 апреля. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,27%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 7 540, до 4 388 008 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.