В России выявили 7 848 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

В общей сложности в стране, по данным штаба, выявили 4 787 273 инфицированных.

В частности, за сутки в Московской области подтвердили 612 новых случаев, в Ростовской - 228, в Самарской и Нижегородской - по 179, в Воронежской - 159.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 266 808, следует из сообщения штаба.