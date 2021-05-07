Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 19,8%

Товарооборот РФ и Китая за первые четыре месяца текущего года вырос в годовом исчислении на 19,8%, до $40,207 млрд. Об этом сообщило во пятницу Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе - апреле вырос на 38,7% и составил около $18,19 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 7,7%, до $22,016 млрд.

Только в апреле объем торговли между двумя странами составил $10,803 млрд.

Ранее власти РФ и КНР поставили задачу достичь ежегодного объема двусторонней торговли в $200 млрд. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в бразильской столице заявил, что эта задача является реалистичной.

В июне 2020 года посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что пандемия сказалась на экономическом сотрудничестве между странами и эта ситуация отразится на цифрах. По итогам 2020 года товарооборот России и Китая сократился в годовом выражении на 2,9% и составил $107,76 млрд. Вместе с тем российский посол отметил, что Россия и Китай, по прогнозам китайских специалистов, имеют возможность в 2021 году "наверстать потери 2020 года и далее к 2024 году или 2025-му выйти на уровень $200 млрд в год по товарообороту".

В конце января официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что власти Китая в 2021 году активизируют торгово-экономическое сотрудничество с Россией, чтобы содействовать достижению поставленной цели по увеличению двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов. Он также подчеркнул, что Китай заинтересован в расширении экономических контактов с РФ как на центральном, так и на межрегиональном уровнях.