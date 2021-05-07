Россия с начала года снизила производство золота на 4,6%

Производство золота в России в январе-марте 2021 года снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 58,02 тонны. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 46,85 тонны против 48,09 тонны год назад, попутного — 3,8 тонны против 4,33 тонны, вторичного – 7,37 тонны против 8,4 тонны.

Производство серебра в России за первые три месяца 2021 года выросло на 12,3% — до 236,74 тонны. В том числе производство добычного серебра составило 100,85 тонны против 95,97 тонны годом ранее, попутного — 74,71 тонны против 80,38 тонны, вторичного — 61,18 тонны против 34,43 тонны.

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.

По информации Минфина, в России в 2018 году было произведено 314,4 тонны золота (+2,45%) и 1119,95 тонны серебра (+7,24%); в 2019 — 343,54 тонны золота (+9,3%) и 996,2 тонны серебра (-11,05%); в 2020 — 340,17 тонны золота (-1%) и 965,73 тонны серебра (-3,06%).