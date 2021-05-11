Владимир Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия после ЧП в Казани

Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после ЧП в школе в Казани. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельное поручение [президентом] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - сказал представитель Кремля.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - уточнил Песков.

"<...> Сейчас можно законно зарегистрировать в виде охотничьего оружия определенные виды, которые, по сути, не являются охотничьим оружием, которое в некоторых странах используется как штурмовое оружие", - повторил Песков. Он подчеркнул, что новое положение должно устранить эти противоречия.

Президент также обсудил трагедию в Казани с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. "Президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, - отметил представитель Кремля. - [Путин] переговорил также с руководителем МЧС Зиничевым".

Кроме того, Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова. "В связи с трагическими событиями в 175-й школе Казани президент выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего", - добавил Песков.