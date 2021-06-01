В России выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 500, до 5 081 417. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,03%), в Еврейской автономной области, а также в Сахалинской и Магаданской областях (по 0,04%). В частности, за сутки было выявлено 817 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 743 - в Московской области, 168 - в Ростовской области, 144 - в Нижегородской области, 139 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 265 965 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 372 против 339 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 121 873 человека.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,4%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 994. Всего уже выздоровели 4 693 579 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.