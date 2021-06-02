В России выявили 8 832 случая заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 832, до 5 090 249. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,04%).
В частности, за сутки было выявлено 828 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 761 - в Московской области, 160 - в Ростовской области, 151 - в Нижегородской области, 137 - в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 265 383 человека.
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