Производство вакцины "Спутник V" в Сербии начнется 4 июня

Производство российского препарата "Спутник V" на территории Сербии в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" официально начнется 4 июня.

Об этом заявили ТАСС в среду в пресс-службе министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича, передает Trend.

"Производство вакцины "Спутник V" в Институте "Торлак" начнется в пятницу, 4 июня", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министра.