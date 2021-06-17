МИД РФ начал активную работу по вопросам, обозначенным Путиным на саммите с США

МИД РФ активно занялся проработкой всех вопросов, которые российский лидер Владимир Путин обозначил на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По всем тем вопросам, которые были обозначены в том числе и президентом нашей страны в ходе вчерашней пресс-конференции в качестве работы министерства иностранных дел России, уже начата активная проработка", - указала Захарова.