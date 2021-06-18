Площадь лесных пожаров в России достигла 55,6 тыс. га

Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 99 лесных пожаров на площади более 9 тыс. га, продолжается ликвидация возгораний на площади 55,6 тыс. га. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Пресс-служба сообщает "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 99 лесных пожаров на площади 9 224 га. На 00:00 мск (01:00 GMT+4)18 июня на территории РФ действовало 67 лесных пожаров на площади 55 552 га, по которым проводились работы по активному тушению".