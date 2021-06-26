Россия и США на следующей неделе предметно обсудят визовую тематику

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на следующей неделе предметно обсудит с вернувшимся в Москву американским послом Джоном Салливаном визовую тематику и вопросы нормализации работы загранучреждений обеих стран. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend.

"На следующей неделе будет встреча с послом Салливаном. Мы с послом обсуждаем текущие вопросы в зависимости от их эволюции. Конечно, среди главных - это нормализация функционирования загранучреждений России в США и США в России. Это на переднем плане. Кроме того, разумеется, визовая тематика. Мы не можем безучастно относиться к тому, что взаимные поездки наших граждан приостановлены", - сказал замминистра.

Рябков заявил, что российская сторона со всем вниманием подойдет к сигналам, которые передаст от Вашингтона Салливан.

"Я не знаю, что он привез из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне", - сказал замминистра.

Дипломат также указал, что Москва готова вернуться к предметному диалогу с Вашингтоном по контртеррористической повестке.

"Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множества других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться", - сказал он.

РФ рассчитывает, что диалог с США по кибербезопасности будет полноформатным и масштабным, указал Рябков.