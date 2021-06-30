Владимир Путин заявил, что в России нет планов блокировки западных соцсетей

Российские власти не планируют блокировку западных социальных сетей, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними", - сказал глава государства.

Есть проблемы с зарубежными соцсетями, которые не выполняют требований российских законов, сообщил президент.

Путин надеется, что требований к открытию в РФ представительств зарубежных IТ-платформ окажется достаточно, чтобы не прибегать к замедлению их работы.