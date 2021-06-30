В России прямая линия с президентом подверглась DDoS-атакам

На цифровые системы, с помощью которых организована прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, осуществляются мощные DDoS-атаки. Об этом заявила одна из ведущих программы Екатерина Березовская, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки", - предупредила она главу государства.