Рост ВВП России в мае ускорился до 10,9% в годовом выражении

Минэкономразвития оценивает рост ВВП России в мае в 10,9% в годовом выражении после уточненных 10,8% в апреле, это связано с низкой базой прошлого года. Об этом говорится в обзоре "Картина деловой активности. Июнь 2021 года", подготовленном Минэкономразвития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% в годовом выражении (+10,8% в годовом выражении в апреле). При этом разрыв с допандемийным уровнем [IV квартал 2019 года] в мае сократился до -0,3% с исключением сезонности", - говорится в обзоре.

В министерстве отмечают, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений из-за COVID-19.

"В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом 2019 года с исключением сезонности", - добавляют в Минэкономразвития.

Кроме того, Минэкономразвития повысило на 0,1 процентного пункта оценку роста ВВП в апреле с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

Отмечается, что, как и в апреле, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли - сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке Минэкономразвития, в указанных отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3% с исключением сезонности.

"Продолжилось восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее влияние со стороны добывающих отраслей. Вместе с тем добыча полезных ископаемых, как и в апреле, сохраняется более чем на 3% с исключением сезонности ниже допандемийных уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+", - указывают в Минэкономразвития.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ вырастет в 2021 году на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%. По данным Росстата, в 2020 году ВВП России сократился на 3%.