Большая часть вакцинированных медработников Черногории привилась "Спутником V"

Большинство вакцинированных черногорских медработников привито российской вакциной "Спутник V". Об этом в пятницу сообщает черногорская газета Dnevne novine, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С учетом того что медицинские работники были в числе первых среди приоритетных групп на получение вакцины с начала иммунизации против COVID-19 в Черногории, большая часть сотрудников была вакцинирована "Спутником V", а остальные - вакцинами AstraZeneca ["Астразенека"], Sinopharm ["Синофарм"] и Pfizer ["Пфайзер"]", - приводит газета сообщение Института общественного здравоохранения Черногории.

Доля всех привитых различными вакцинами медицинских работников в республике составила около 60%. В то же время доля черногорских врачей, получивших первую дозу вакцины, составила примерно 80%, а вторую - около 71%. Среди остальных медработников первую дозу вакцины получили приблизительно 50%, а вторую - около 48%.

25 февраля первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Черногорию из России. Еще одну партию российского препарата передала Черногории соседняя Сербия.