В России выявили 24 439 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 439, что стало максимумом с 15 января. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В общей сложности в стране заразились 5 585 799 человек.

В частности, за сутки было выявлено 2 596 случаев в Московской области, 1 733 - в Санкт-Петербурге, 411 - в Нижегородской области, 357 - в Воронежской области, 329 - в Республике Бурятия.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 446 против 6 893 днем ранее, до 1 380 151.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,54%.

В настоящее время в России продолжают лечение 395 120 человек.